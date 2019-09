Formel-1-Pilot schrammt haarscharf an Kran vorbei

Antonio Giovinazzi führte beim Grand Prix von Singapur das Feld vier Runden lang an – und sorgte mit einer gefährlichen Szene für Aufregung.

Was war passiert?Beim Grand Prix von Singapur kam es in Kurve acht zu einem Unfall zwischen Sebastian Grosjean (Haas) und George Russel (Williams). Zweiterer krachte in die Bande, sein Bolide war Schrott, es kam zu einer Safety-Car-Phase, während ein Bergungsfahrzeug seinen Wagen von der Strecke barg.Sauber-Pilot Antonio Giovinazzi wurde von seiner Boxencrew informiert, dass sich ein Kran auf der Strecke befand und er sich rechts auf der Strecke halten sollte. Dennoch steuerte der 25-Jährige direkt auf das Bergungsfahrzeug zu, erst im letzten Moment lenkte er nach rechts und wich so noch aus. Für Formel-1-Verhältnisse hatte der Italiener zwar nur lächerliche 80 km/h auf dem Tachometer – ein Crash hätte dennoch üble Folgen gehabt, zumal noch ein Streckenposten direkt hinter den Fahrzeugen stand.Aber so kam Giovinazzi noch einmal mit dem Schrecken und einer 10-Sekunden-Zeitstrafe, die ihm die Rennleitung für seine unsichere Fahrweise aufbrummte, davon.