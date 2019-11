Forscher finden einen Ort ohne Leben

Forscher haben einen Ort entdeckt auf dem es nie Leben geben wird.

Egal wie lebensfeindlich die Umstände auch sein mögen, komplett lebensfreie Zonen sind auf der Erde selten. Normalerweise geht die Forschung davon aus, dass es dort, wo es Wasser gibt auch Leben geben muss. Dem widerspricht die neueste Entdeckung.Ein spanisch-französisches Forscherteam veröffentlichte gerade eine Studie im„Nature Ecology & Evolution" Magazin. Mit ihren Ergebnissen widersprechen sie früheren Forschungen von Kollegen, die am gleichen Ort mikrobielles Leben für möglich bezeichnet hatten.Dabei handelt es sich um die thermalische Tümpel des Vulkans Dallol in Äthiopien, dessen säurehaltige, grüne Seen mit Salzwasser angereichert sind. Aus der Distanz her sind sie schön zu beobachten, aber sich ihnen zu nähern kann gefährlich sein. Das Wasser ist heiß, salzartig und sauer und es herrschen pH-Werte unter Null.Im Jahr 2016 haben mehrere Wissenschaftler den Ort besucht und den ersten Beweis für die Existenz von Leben in Form von Mikroorganismen nachzuweisen geglaubt. Nicht alle stimmten mit den damaligen Ergebnissen überein. Deswegen hat ein Forscherteam erneut eine Expedition dorthin unternommen.Die neuen Proben widersprechen den Funden. Die Wissenschaftler merken an, dass die damals gefundenen Bakterien möglicherweise nicht vom Ort selbst stammten, sondern durch Besucher dorthin getragen werden konnten. Die Annahme, dass mikrobielles Leben überall, selbst unter den extremsten Bedingungen, gedeihen kann, stimmt so also nicht mehr ganz.