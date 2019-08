Weitere Razzia in FPÖ-Haus in Osttirol

HC Strache logiert oft in der Pension "Enzian" in St. Jakob im Defereggental.

Von Ibiza nach St. Jakob. Korruptionsstaatsanwaltschaft und Bundeskriminalamt deckten die FPÖ mit Razzien ein. Auch das Alpen-Hauptquartier von Heinz-Christian Strache wurde gefilzt.

Razzia in Osttirol, Besuch aus Wien

Festplatten beschlagnahmt

Anonyme Anzeige, große Wirkung. Beim teilstaatlichen Glücksspielkonzern Casinos Austria soll es zu einer politisch motivierten Postenbesetzung gekommen sein. Na und, werden sich viele Österreicher vielleicht denken, ist ja bei unser politischer Alltag. Aber: Es steckt mehr dahinter.Zunächst: Es gab am Dienstag eine Serie von Hausdurchsuchungen . Gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus, Ex-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ), Novomatic-Chef Harald Neumann und Peter Sidlo. Sidlo soll seinen Posten als Casinos-Finanzvorstand einem Deal zwischen Novomatic und der FPÖ verdanken. Als Gegenleistung werden Absprachen bei der Vergabe von Glücksspiellizenzen kolportiert, auch soll Geld an Einzelpersonen geflossen sein.Was nicht bekannt ist: Schon am Montag wurde die Pension "Enzian" in St. Jakob im Defereggental durchsucht, und das ist brisant. Denn das Bauernhaus gehört seit 2012 dem FPÖ-Bildungsinstitut. Auch Strache nützte das Anwesen oft als Rückzugsort.Am Montag durchkämmte das Bundeskriminalamt die Räumlichkeiten, stieß auf einen verborgenen Tresor. Da keine Schlüssel vorhanden waren, sollte der Tresor aufgeflext werden. Um das zu verhindern, reiste ein Wiener FPÖ-Funktionär samt Schlüssel sechs Stunden nach Osttirol.Wie sich zeigte, lagerten im Panzerschrank mehrere Festplatten, die beschlagnahmt wurden. Die Ermittler vermuten darauf Unterlagen, die Zahlungsflüsse aus der Glücksspiel-Branche in die Politik belegen könnten. Straches Anwalt bestätigte am Dienstag nur die Durchsuchung "privater Wohnräumlichkeiten" seines Mandanten , weist aber alle Vorwürfe zurück. Der Akt ist strenge Verschlusssache. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. (red)