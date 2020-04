"Heute" fragt nach: Das treiben unsere Sportstars

Die einen lernen das Gitarre-Spielen, andere verbringen Stunden mit Netflix-Schauenn. Fakt ist: Österreichs Sport-Assen wird auch in der Heim-Quarantäne nicht langweilig. "Heute" machte den Check.

Die Sportwelt legt noch für viele Wochen eine Zwangspause ein. Für die Athleten eine völlig neue Situation, denn plötzlich ist mehr Zeit vorhanden, als einem lieb ist.wollte von den heimischen Assen daher wissen: Wie verbringen sie die Stunden bis zum Betthupferl, welche Musik hören sie, was lesen sie, was läuft im TV, welche Talente wurden wiederentdeckt, welches Spiel wird auf der Konsole gezockt?Fakt ist: Zumindest in Sachen Fernsehen sind sich Ski-Star Marco Schwarz, Handball-Held Nikola Bilyk, Rapid-Hoffnung Ercan Kara, Austria-Striker Christoph Monschein und Co. einig: Die Netflix-Serie 'Haus des Geldes' ist offenbar ein Gassenfeger.Spannend: Beinahe alle Athleten, egal ob Fußballer oder Rodler, trainieren derzeit im "Home-Office" um die drei Stunden pro Tag.Alle Antworten findet ihr oben in der Fotoshow. Das Durchklicken lohnt sich – oder hättet ihr geahnt, dass an Aleks Dragovic ein Koch verloren ging, oder dass unser Segel-Olympia-Dritte Thomas Zajac ein Fan der Wiener Rockband Heinz ist?