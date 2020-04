Frankreich streicht Grand Prix und Tour de France

Frankreich ist aktuell schwer von der weltweiten Corona-Pandemie betroffen. Zwei wichtige Sport-Events werden wegbrechen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte am Montag, dass bis Mitte Juli keine Events und Veranstaltungen durchgeführt werden können. Dazu zählen auch zwei Sport-Highlights!Die French Open wurden bereits vor Wochen auf Ende September verschoben, dennoch fallen wohl zwei Leckerbissen aus.Der Formel-1-Grand-Prix in Le Castellet am Circuit Paul Ricard wäre für 28. Juni angesetzt, die Tour de France sollte einen Tag davor in Nizza beginnen und am 19. Juli in Paris enden.Mit einer offiziellen Absage der beiden Top-Events wird in den nächsten Tagen gerechnet.