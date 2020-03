Französische Liga sperrt Kicker für sechs Monate

Die Französische Liga hat durchgegriffen. Gelson Martins von AS Monaco wurde am Donnerstagabend für sechs Monate gesperrt. Der Portugiese hatte einen Schiedsrichter angegriffen.

Der 24-jährige Stürmer hatte bei der 1:3-Pleite gegen Olympique Nimes am 1. Februar den Unparteiischen Mikael Lesage angegriffen.Nachdem der Video-Referee eine rote Karte gegen seinen Teamkollegen Tiemoue Bakayoko ausgesprochen hatte, waren bei Martins die Sicherungen durchgebrannt. Der Portugiese hatte Referee Lesage gestoßen, daraufhin selbst Rot kassiert und den Unparteiischen noch einmal weggeschubst.Die Disziplinarkommission der französischen Profi-Liga hat die Sperre zwar rückwirkend mit dem 6. Februar ausgesprochen, in der laufenden Saison wird der portugiesische Teamspieler aber keine Partie mehr absolvieren.Dabei berücksichtigte die Kommission, dass sich Martins in einem langen Instagram-Statement entschuldigt hatte. Ansonsten wäre eine achtmonatige Sperre ausgesprochen worden. Sein Klub Monaco hätte sich währenddessen ein noch milderes Urteil erwartet: "Der Klub bedauert die übermäßige Dauer der Sperre für einen Spieler, der in mehr als 200 Spielen auf höchstem Niveau noch nie ein disziplinarisches Fehlverhalten begangen hat."