Frau beschuldigt McGregor des sexuellen Missbrauchs

MMA-Superstar Conor McGregor kommt nicht aus den Negativ-Schlagzeilen! Noch während ein Verfahren wegen sexueller Nötigung gegen den Iren läuft bezichtigt ihn eine weitere Frau des sexuellen Missbrauchs.

Schwere Anschuldigungen gegen den ehemaligen UFC-Star Conor McGregor! Der 31-Jährige soll eine Frau in Dublin in einem Auto vor einem Dubliner Pub sexuell missbraucht haben. Die Polizeit ermittelt, das Opfer soll um die 20 Jahre alt sein, McGregor wurde bis jetzt noch nicht verhört.Die Zeiten, als McGregor im Octagon für Schlagzeilen sorgte, sind vorbei. Eine weitere Frau wirft dem Iren sexuelle Nötigung vor. Der Vorfall soll im Dezember des Vorjahres in der Penthouse-Suite eines Hotels in Dublin passiert sein. McGregor wurde im Jänner kurzzeitig festgenommen, die Polizei befragte ihn zu den Vorwürfen.Jetzt liegt der Ball in diesem Fall bei der Staatsanwaltschaft, die nun Anklage erheben könnte. "Conor McGregor ist häufig das Thema von Gerüchten", erklärt ein Sprecher des Sportlers gegenüber der "New York Times", die beide Fälle aufbrachte. "Er leugnet nachdrücklich jeden Bericht, der ihn wegen sexueller Gewalt anklagt."In einem weiteren Fall musste sich McGregor bereits vor Gericht verantworten. Am 6. April soll er in einem Pub einen älteren Mann attackiert haben. Das Verfahren läuft, ein Urteil soll erst nach weiteren Anhörungen gefällt werden.