Folgenschweres Gerichtsurteil: Freiburg darf im neuen Stadion abends und am Sonntagmittag nicht spielen. 2020 sollte es eröffnet werden.

Aufregung in Deutschland. Der SC Freiburg baut ein neues Prunktstück. Das Schwarzwaldstadion soll schon nächstes Jahr ausgedient habe, die neue 34.000-Zuschauer-Arena vor Beginn der Saison 2020/21 in Betrieb gehen.Anwohner-Beschwerden führten nun zu einem brisanten Gerichtsurteil. Laut eines Beschlusses des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg dürfen aus Lärmschutzgründen keine Spiele nach 20:00 Uhr austragen werden. Auch sonntags zwischen 13 und 15 Uhr seinen keine Matches gestattet.Das stellt den Verein vor ein ernstes Problem. Die Bundesliga trägt je ein Freitagabendspiel aus. Auch das Sonntagsspiel um 13:30 Uhr wäre in Freiburg nicht möglich.Aktuell liegt der SC auf Tabellenrang sechs und wäre somit im Europacup. Sprich: Weitere Abendspiele.Eine offizielle Stellungnahme des Klubs steht noch aus. Der Gerichtsbeschluss ist nicht anfechtbar. Im Hauptsacheverfahren kann das Gericht aber noch zu einer anderen Einschätzung kommen.