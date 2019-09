Fremdschämen! Mourinho im verrücktesten Interview

Manchmal stellen Reporter besonders dämliche Fragen. Doch was Ilaria D?Amico, Moderatorin der FIFA-Gala in Mailand, hier fragen wollte, bleibt wohl ihr Geheimnis. Immerhin hatte Interview-"Opfer" Jose Mourinho dann die Lacher auf seiner Seite.

Jose Mourinho nimmt sich in Interviews selten ein Blatt vor den Mund. Ob sich das bis zu Ilaria D?Amico, einer der Moderatorinnen der FIFA-Gala in Mailand, rumgesprochen hat, ist offen. Zumindest lieferten die Freundin von Juventus-Ikone Gianluigi Buffon und "The Special One" ein denkwürdiges Interview ab.Mourinho hatte gerade US-Coach Jill Ellis als Welttrainerin ausgezeichnet, als D?Amico sich den sonst so grimmigen Portugiesen schnappte. Und loslegte: "In Zukunft, wenn wir Leben auf anderen Planeten entdeckt haben", führte D?Amico aus, "wird es wohl einen interplanetaren Fußball-Bewerb geben. Wenn das passiert wären wir bereit, denn wir haben schon jetzt eine Menge an Stars hier", so D?Amico weiter.Erst bei der zweiten Frage wurde klar, worauf die Moderatorin hinaus wollte. "Wer wäre der ideale, spezielle Trainer für so ein spezielles Team", fragte die Moderatorin den Trainer, der sich selbst "The Special One" nennt. Der hätte wohl laut "Ich" sagen sollen. Nur allerdings in der Vorstellung D?Amicos.Doch Mourinho, der die Situation überrissen hatte, ließ die Moderatorin voll auflaufen. "Ich glaube, die FIFA erlaubt es einem Trainer nicht, zwei Teams gleichzeitig zu trainieren. Also müsste es wohl ein Trainer sein, der keinen Job hat. Fabio Capello, Walter Zenga und ich sind Kandidaten", so Mourinho, der sich daraufhin wegdrehte und kommentarlos die Bühne verließ, vor der nächsten Frage flüchtete."Aber warum wollen Sie denn gehen, warum bleiben Sie nicht hier?", fragte D?Amico, der selbst die peinliche Situation aufgefallen war, die sie nun einfach künstlich weglächelte...