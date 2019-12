Für diesen Ellbogen-Schlag gab es nicht einmal Gelb

Ein Laufduell, ein Ellbogen-Check – eigentlich eine klare Sache. Doch nicht im Champions-League-Showdown zwischen Dinamo Zagreb und Manchester City.

Manchester City wirft Dinamo Zagreb mit 4:1 aus der Champions League

Im hitzigen letzten Spiel der Champions-League-Gruppe C kämpfte der kroatische Meister um seine Chance auf die K.o.-Phase, lag gegen den englischen Scheich-Klub sogar mit 1:0 in Front.Nach dem 1:1-Ausgleich war die Partie immer hektischer geworden. Bis Amer Gojakd in der 45. Minute die Sicherungen durchgebrannt waren. Der Zagreb-Kicker hatte im Laufduell City-Mittelfeldspieler Rodri einen klaren Ellbogencheck verpasst. Eine Tätlichkeit, die Rot für den Bosnier bedeuten hätte müssen.Doch der spanische Referee Carlos del Cerro Grande hatte davon nichts mitbekommen. Und der Video-Referee schritt auch nicht ein. Gojak sah für seinen überharten Einsatz nicht einmal die gelbe Karte...