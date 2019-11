Für diesen Torjubel fliegen zwei Spieler vom Platz

Brügge gleicht in der Champions League gegen Galatasaray in der Nachspielzeit aus. Nach dem Torjubel sehen gleich zwei der Gäste Gelb-Rot.

Den feiernden Spielern des FC Brügge blieb nach dem Last-Minute-Ausgleich zu Gast bei Galatasaray Istanbul (1:1) die Freude im Halse stecken.Schiedsrichter Ivan Kruzliak (Slowakei) schickte in der Nachspielzeit des Champions League-Duells am Dienstag zwei Spieler binnen einer Minute unter die Dusche.Torschütze Krepin Diatta vergaß nach seinem wichtigen Treffer, dass er zuvor schon Gelb gesehen hatte, riss sich nach seinem Treffer freudetrunken das Trikot vom Leib. Logische Folge: Gelb-Rote.Sein Kollege Clinton kickte währenddessen die Eckfahne um. Sein Pech: Die Fahne zerbrach. Wegen Beschädigung des Stadion-Inventars zeigte der Schiri auch ihm die Gelbe – für Clinton ebenfalls die zweite in dem Spiel.Brügge rettete zu neunt einen Punkt. Somit liegt die Mannschaft vor dem letzten Gruppenspiel vor Galatasaray. Allerdings trennt die bisher sieglosen Klubs nur ein einziger Punkt. Während Brügge am letzten Spieltag zuhause auf Real Madrid trifft, muss Galatasaray in Paris antreten. Es geht "nur mehr" um das Überwintern in der Europa League, also Platz drei.