Fury vs. Wilder 2: Infos, Uhrzeit und Livestream

In der Nacht von Samstag auf Sonntag steigt in Las Vegas der große Boxkampf zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder. Wir haben alle Info zum Match, die Uhrzeit und wo ihr den Fight im TV sehen könnt.

Von 22. auf 23. Februar geht der große Showdown über die Bühne! Es geht in der MGM Grand Arena um den WBC-Gürtel und auch um den nächsten Kampf gegen Anthony Joshua.Bereits im Dezember 2018 prallten die beiden Schwergewichte aufeinander, der Fight endete in einem kontroversen Unentschieden.Diesmal soll ein Sieger her! Bei DAZN seht ihr den Kampf in Deutschland und Österreich LIVE! Ab 3 Uhr Früh geht's vor 17.000 Fans in der ausverkauften Arena los mit den Vorkämpfen, das Main-Event wird für die frühen Morgenstunden erwartet."The Bronze Bomber"40-0 (39 KO)2,01 Meter - 96,4 KiloWBC World Champion"Gypsy King"27-0 (19 KO)2,06 Meter - 116,3 Meter