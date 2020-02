Fußballer in Italien an Coronavirus erkrankt

Jetzt ist das Coronavirus auch im Fußball angekommen. Ein italienischer Drittliga-Fußballer wurde positiv auf den Virus getestet.

Auch der erste Corona-Fall bei einem Fußballer kommt aus Italien. Wie am Donnerstag bekannt wurde, war der Test bei einem 22-Jährigen, der beim Klub Pianese spielt, positiv.Der Fußballer aus der dritten Liga hatte sich vor dem Spiel gegen die zweite Mannschaft von Juventus Turin am vergangenen Sonntag nicht wohl gefühlt. Bei ihm waren grippeähnliche Symptome festgestellt worden. Mittlerweile wurde das Coronavirus diagnostiziert.Am Donnerstag kam der Fußballer dann auf die Isolierstation eines Krankenhauses in Siena. Dem Patienten gehe es den Umständen entsprechend gut.Nun soll auch ein Teamkollege, der ähnliche Symptome gezeigt hatte, getestet werden.Aufgrund des Coronavirus waren am vergangenen Wochenende Spiele in den betroffenen Regionen abgesagt worden. Am kommenden Wochenende sollen weitere Spiele, etwa der Schlager Inter Mailand gegen Juventus, ohne Zuschauer stattfinden.