Gareth Bale provoziert Real Madrid mit Golf-Jubel

Mit einem 2:0-Heimerfolg über Ungarn holte sich Wales auf den letzten Drücker das fixe EM-Ticket. Superstar Gareth Bale feierte die EM-Teilnahme mit einer Provokation Richtung Real Madrid.

Juve-Legionär Aaron Ramsey hatte die Waliser mit einem Doppelpack zur EM-Endrunde geschossen. Am ausgelassensten jubelte daraufhin allerdings Bale. Mit einer ganz besonderen Botschaft Richtung Real.Der walisische Teamkapitän versammelte seine Mitspieler hinter sich. Jubelnd hielt das Team eine walisische Flagge in die Kamera. Darauf zu lesen. "Wales. Golf. Madrid. – in that order" ("In dieser Reihenfolge"). Schon vor dem Spiel hatte der 30-Jährige erklärt: "Ich habe definitiv mehr Lust für Wales zu spielen."Eine klare Botschaft Richtung seines Arbeitgebers Real Madrid. Und eine Retourkutsche für Ex-Real-Stürmer Pedrag Mijatovic, der erklärt hatte: "Er denkt zuerst an das walisische Nationalteam, dann an Golf, dann an Real Madrid. Ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber das ist, was er vermittelt."Bale ist mit seiner Rolle bei Real unter Coach Zinedine Zidane mehr als unzufrieden, wollte bereits im Sommer die "Königlichen" verlassen. Doch ein Wechsel Richtung China hatte sich in letzter Sekunde zerschlagen. Der Waliser war zum Bleiben gezwungen, sein Vertrag läuft noch bis 2022.Frustriert vom geplatzten Deal hatte Bale daraufhin den Audi Cup in München angeschlagen ausgelassen, war stattdessen lieber Golf spielen gegangen. Auf seinem Anwesen hat sich Bale bereits einen Golfplatz mit drei Löchern bauen lassen. Da kommt es nicht von ungefähr, dass der 30-Jährige in der "königlichen" Kabine nur "Der Golfer" genannt wird.