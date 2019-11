Gary Lineker trauert um geliebten Hund "Snoop"

England-Ikone Gary Lineker meldet sich mit traurigen Nachrichten. Der Ex-Fußballer trauert um seinen Hund "Snoop".

7,4 Millionen Follower lauschen auf Twitter seinen Gedanken über den englischen Fußball, die Politik oder, wie in diesem Fall, über Privates. Gary Lineker wandte sich am Mittwochvormittag mit einer traurigen Neuigkeit an seine große Gefolgschaft."Ich bin zutiefst traurig, euch mitzuteilen, dass mein geliebter Hund Snoop letzte Nacht verstorben ist. Wann immer ich das Haus für zwei Wochen, zwei Tage oder zwei Minuten verließ, begrüßte er mich danach mit gleich viel Liebe und Enthusiasmus. Ich werde ihn sehr vermissen. RIP Snoop."Seinen Tweet schloss Lineker mit einem Emoji in Form eines gebrochenen Herzens. Darunter zeigte er ein Bild des verstorbenen Gefährten.Nach nicht einmal einer Stunde drückten schon mehr als 27.000 Menschen mit einem Herz ihre Anteilnahme aus.Lineker ist mittlerweile 58 Jahre alt. In seiner aktiven Zeit war er Englands Star-Stürmer, schoss in 80 Einsätzen für die Three Lions 48 Tore.Auf Klub-Ebene spielte Lineker für den FC Barcelona, Tottenham, Everton und zum Schluss zwei Jahre in Japan bei Nagoya Grampus.Seine Jugendzeit verbrachte der Knipser aber bei Leicester City, reifte bei den Foxes in rund neun Profi-Jahren zum Star. Lineker war daher der sicherlich meist zitierte Edelfan von Christian Fuchs und Co., als Leicester 2016 sensationell Premier-League-Meister wurde.Aktuell ist Lineker auf Twitter sehr aktiv, gibt seine Meinung aber auch als TV-Experte zum Besten.