Gegner stellt Maradona einen Trainer-Thron hin

Diego Armando Maradona im Trainer-Thron Bild: Twitter

So werden echte Helden in Rosario empfangen. Beim Gastspiel von Gimnasia bei den Newell?s Old Boys platzierten die Gastgeber einen Trainer-Thron für die Fußball-Ikone am Spielfeldrand.