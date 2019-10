Geheime Nadal-Hochzeit, sogar Handys verboten

Xisca Perello und Rafael Nadal heiraten am Samstag auf Mallorca.

Rafael Nadal heiratet am Samstag Xisca Perello. Es wird eine Traumhochzeit mit Stargästen. Der Tennis-Superstar schottet die Feier aber von der Öffentlichkeit ab.

Märchenhafte Hochzeit auf Mallorca! Mit vielen Stars feiert Tennis-Star Rafael Nadal am Samstag seine Vermählung mit seiner langjährigen Verlobten Xisca Perollo. Der 33-Jährige und die zwei Jahre jüngere Xisca lassen sich nach 14 Jahren Beziehung in der Luxus-Villa "Fortaleza" auf seiner Heimatinsel trauen.Im 87.000 Quadratmeter großen Anwesen werden Stars wie Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo, Sänger Enrique Inglesias oder auch die spanische Königsfamilie zu Gast sein.Allzu große Hoffnungen auf Bilder und Details der Feierlichkeiten sollte man sich aber nicht machen. Nadal schirmt die Hochzeit von der Öffentlichkeit ab. Die rund 500 Gäste werden gebeten, keine Handys mitzubringen. Angestellte müssen Vertraulichkeitsbescheinigungen unterschreiben.Der Spanier will keine Informationen nach außen dringen lassen.