Geht der Wendler jetzt vor Laura auf die Knie?

Kommende Woche kommt der Stempel unter die Scheidung von Michael Wendler. Macht er seiner Laura bei "Let's Dance" einen Heiratsantrag?

Scheidung am 18. Geburtstag der Tochter

Claudia will Zimmer vermieten

Obwohl Michael Wendler (47) schon seit 2018 nicht mehr mit Claudia Norberg (49) zusammen ist, sind die beiden noch immer verheiratet. Noch. "Die Scheidungspapiere sind ausgearbeitet und werden gerade der Scheidungsrichterin in Florida zugestellt. Ich denke mal, im Laufe der nächsten Woche kommt der Stempel drunter und dann sind wir geschieden", erzählte Claudia Norberg in der MDR-Talkshow "Riverboat" Damit ist der Wendler frei für seine Freundin Laura Müller (19). Und wie die "Bild"-Zeitung zu wissen glaubt, hat dieser einen irren Plan: Ein Heiratsantrag live bei "Let's Dance"!Ausgerechnet am 18. Geburtstag ihrer gemeinsamen Tochter Adeline setzten Michael Wendler und Claudia Norberg einen Schlussstrich unter ihre 29 Jahre dauernde Ehe, um kurz danach im selben Flugzeug von Florida aus zurück nach Deutschland zu fliegen. Von Düsseldorf aus ging es für den Wendler dann nach Köln zu seiner Freundin Laura, die bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" derzeit für Furore sorgt , Claudia nahm den Flieger zum "Riverboat" nach Leipzig."Also, ich persönlich finde es eigentlich traurig. Es ist ja auch was Trauriges: Man geht eine Ehe ein und gibt ein Versprechen ab, dass man bis zum Ende des Lebens zusammen bleibt. So sollte es ja auch sein und das hat bei uns nun nicht geklappt", zeigte sich Norberg im Talk mit "Riverboat"-Moderatorin Kim Fisher offen wie selten zuvor. Jedoch habe die Ehe auch 29 Jahre gehalten, sie hätte den Wendler kennengelernt, als dieser noch als Speditionskaufmann arbeitete - "wir sind also nicht wahnsinnig gescheitert. Es hat einfach nicht mehr gereicht."Ob das Sorgerecht um Tochter Adeline geklärt ist, darüber wollte die 49-Jährige in der Talkrunde nicht sprechen. Mitte Mai werde sie aber aus der gemeinsamen Villa in Florida ausziehen und sich eine Wohnung in der Nähe suchen. Gerne würde sie in den USA in der Tourismusbranche Fuß fassen, ein Haus kaufen und eine Zimmervermietung für deutsche Touristen anbieten, erzählte Norberg. Und ihr Ex?Sobald der Stempel unter den Scheidungspapieren trocken ist, steht einer neuerlichen Ehe des Wendlers mit seiner 19-jährigen Freundin also nichts mehr im Weg. "Ich bin jetzt 19 und ich finde, das ist das perfekte Alter zu Heiraten", sagt Laura Müller, die mit ihren Nacktfotos im "Playboy" für Schlagzeilen gesorgt hat . "Warum nicht?".Nach Informationen der "Bild" will der 47-Jährige seiner Freundin in der Live-Show einen Heiratsantrag machen. Geht der Wendler am Freitag also vor "Frau Müller" auf die Knie?In der TVNow-Dokumentation "Laura & der Wendler - Total verliebt in Amerika" geben die beiden schon einmal tiefe Einblicke in ihr gemeinsames Leben (siehe auch: "Laura panisch, Wendler freut sich aufs Abspritzen" ).