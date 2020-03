Geister-Meister? Abbruch? Bundesliga wartet ab

Die Coronakrise beschäftigt auch die heimische Bundesliga. Durch die Verschiebung der EM von 2020 auf 2021 wurde ein Zeitfenster geschaffen, wie es mit der Liga weitergeht ist aber noch völlig offen. Vorstand Christian Ebenbauer klärt auf.

"Natürlich wollen wir ein sportliches Ergebnis haben, auch mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten dahinter. Daher setzen wir so lange wie möglich aus, um hoffentlich noch spielen zu können", sagt der Wiener bei der APA.Es laufen intensive Gespräche mit den Klubvertretern. Im Optimalfall wird ab 1. Mai wieder gespielt, auch ein Neustart Ende Mai würde sich knapp noch ausgehen. Allerdings nur, wenn es keine Länderspiele im Juni gibt und das Europacup-Play-off gestrichen wird.Die brennende Frage: Werden wieder Fans in den Stadien sein? "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Spiele mit Zuschauern abhalten können, ist bis Ende Juni nicht sehr hoch. Insofern müssen sich die Klubs Gedanken machen, in welche Richtung man gehen will", winkt Ebenbauer ab.Es wird also eine Geister-Meisterschaft oder doch ein kompletter Abbruch. "Es gibt weder in den Bundesliga-Statuten noch in jenen von FIFA und ÖFB eine Regelung, die sich damit auseinandersetzt, was passiert, wenn die Meisterschaft nicht beendet wird", gibt der Liga-Vorstand zu denken."Wir warten auf Vorgaben der UEFA, welche Wertungen in diesem Fall heranzuziehen wären. Oder es kommt die Information, dass wir es selbst bestimmen können", so Ebenbauer weiter.Es ist also weiter alles völlig offen, Zuwarten ist angesagt.