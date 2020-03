Geisterspiele! So erhalten Caps-Fans ihr Geld zurück

Schlechte Nachrichten für Fans der spusu Vienna Capitals! Wegen des Coronavirus finden die Viertelfinal-Spiele gegen die Graz 99ers vor leeren Tribünen statt. Was passiert mit den bereits erworbenen Tickets? Die Wiener Eishockey-Cracks klären auf.

Am heutigen Donnerstag (19.15 Uhr, live Sky) und am kommenden Freitag (19.15 Uhr) steigen die Duelle mit den Grazern im "Best of Seven" der Viertelfinal-Serie. Oder doch nicht? Noch ist unklar, ob überhaupt angepfiffen wird. Fest steht jedenfalls, dass Fans nicht in der Halle sein dürfen, da die Regierung Indoor-Sportveranstaltungen mit mehr als 100 Personen untersagt.Franz Kalla, General Manager der Caps, meint dazu: "Die Gesundheit ist das wichtigste Gut eines Menschen. Es muss daher alles getan werden, damit diese nicht gefährdet wird. Ein Blick über Österreichs Grenzen hat in den letzten Tagen bereits befürchten lassen, dass so eine drastische Maßnahme auch bei uns in Wien schlagend werden wird."Ab Mittwoch haben die Fans die Möglichkeit, den Kaufpreis für ihre Tickets rückerstattet zu bekommen. Dazu gibt der Klub folgende Infos bekannt:Ob das für Freitag geplante Heimspiel gegen Graz ausgetragen wird, ist noch offen. Die Caps werden dazu so bald wie möglich Informationen bekanntgeben.