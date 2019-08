Geschmacklose Botschaft an Rapid-Fans auf Brücke

Auf dem Weg zum Austria-Stadion erwartet Rapid-Fans am Sonntag eine geschmacklose Schmiererei auf einer Autobahnbrücke.

Ein beschmiertes Brückengeländer sorgt vor dem Wiener Derby (Sonntag, 17 Uhr im "Heute"-Liveticker) für Aufregung. Es handelt sich um eine provokante Botschaft an die Rapid-Fans, die diese Stelle am Sonntag auf dem Weg in die Generali Arena passieren müssen.Der neue Weg zum Stadion führt über die Absbergbrücke, nachdem es im Dezember 2018 auf der alten Route rund um den Fan-Marsch der Rapidler zum viel zitierten Derby-Kessel gekommen war.Auf dieser Brücke werden die Rapid-Anhänger am Sonntag in kleinen Gruppen abgefertigt, um eine Eskalation der Lage, wie es im Vorjahr passierte, zu verhindern."UR-Kinderfreunde hier entlang", steht auf der Blech-Begrenzung geschrieben. UR steht für Ultras Rapid. Kinderfreunde bezieht sich auf einen offenen Brief, den die organisierte Fanszene von Rapid am Freitag veröffentlicht hat.Darin äußerte der Block West gegen einen Fan aus den eigenen Reihen einen schlimmen Verdacht: sexuelle Übergriffe gegenüber Minderjähriger. Das Statement wurde von "Heute" ausführlich behandelt, auch mit Nachfrage bei der Rechtshilfe Rapid. Es handelt sich um ein, für eine organisierte Fußball-Fanszene, ungewohnt reflektiertes Papier, in dem auch die eigene Rolle als Nährboden für diese mutmaßlichen Taten eines Einzeltäters nicht verschwiegen wird.Einen Tag später wird sich auf der Absbergbrücke mit dieser Schmiererei darüber lustig gemacht. Besonders in Anbetracht dieses heiklen Themas eine Geschmacklosigkeit. Der Verdacht, dass Austria-Fans dahinter stecken, liegt nahe. Das muss aber freilich nicht sein, wäre zu diesem Zeitpunkt eine Mutmaßung.(SeK)