Gibt Ilicic dem Referee hier etwas zum Rauchen?

Kuriose Szene beim 2:0-Auswärtssieg von Atalanta Bergamo bei der Roma. Josip Ilicic versuchte da einen "Bestechungsversuch" der etwas kuriosen Art.

In der 16. Minute war der Atalanta-Stürmer zu Referee Massimiliano Irrati gegangen, hatte dem Unparteiischen einen dubiosen, rechteckigen Gegenstand übergeben. Der dürfte zuvor als kurioser Wurfgegenstand auf das Spielfeld gesegelt sein. Der Unparteiische steckte den Gegenstand schmunzelnd ein.Fußball-Italien begann jedenfalls heiß zu diskutieren. Medien und die Twitter-Community waren sich jedenfalls schnell einig: Das muss etwas zum Rauchen sein, vermuteten Haschisch. Dabei wurde scherzhaft über einen "Bestechungsversuch" der kuriosen Art spekuliert.Das sah auch der-Kommentator noch während der Live-Übertragung so. "Was war das denn?", wunderte sich der Kommentator über den wohl ungewöhnlichsten Wurfgegenstand. "Sah ein bisschen aus, wie etwas hart gepresstes, etwas Kantiges. Aber in einer ordentlichen Menge. Vielleicht hat der Schiedsrichter dann etwas zur Entspannung nach dem Spiel", vermutet der Kommentator schmunzelnd.Ob es sich wirklich um verbotene Substanzen gehandelt hat, ist noch nicht geklärt. Dass Bergamo dann durch Treffer von Duvan Zapata (70.) und Marten de Roon (90.) mit 2:0 gewann, dürfte jedenfalls nicht am Wurfgegenstand gelegen haben...