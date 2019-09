Gibt's nicht! Hier lässt Ronaldo den Sieg liegen

Cristiano Ronaldo erlebte einen atypischen Champions-League-Abend. Er blieb unauffällig und vergab in letzter Minute allein vor dem Tor die Chance auf den Sieg.

Verrücktes Unentschieden! Atletico Madrid rang Juventus Turin am Mittwoch im ersten Gruppenspiel der Champions League einen verloren geglaubten Punkt ab.In Hälfte zwei war Juve durch Tore von Juan Cuadrado (48.) und Blaise Matuidi (65.) mit 2:0 in Führung gegangen. Atletico schaffte durch Stefan Savic (70.) zwar den Anschluss, die Zeit schien den Hausherren im Wanda Metropolitano aber davonzulaufen.Es folgte eine bewegende Schlussphase. Erst glich Hector Herrera in der 90. Spielminute aus. Dann hatte Cristiano Ronaldo im Strafraum in der vierten Minute der Nachspielzeit freie Bahn.Der Superstar führt mit 126 Champions-League-Toren die ewige Schützenliste an. In diesem Moment verließ ihn nach seinem Solo aber seine gefürchtete Abschlussstärke. Wie ihr weiter oben sehen könnt, verzog er. Zwei verlorene Punkte für Juventus.