Gipfelstürmer Hirscher auch am Abgrund cool

"Was für eine Aussicht",schreibt Marcel Hirscher über das Foto links, bei dem er ganz cool am Abgrund sitzt.

Bei seinem Rücktritt vom aktiven Rennsport kündigte Marcel Hirscher schon an, dass er einige Skitouren zum Nachholen hat. Und selbstverständlich hält der 30-Jährige auch ein, was er angekündigt hat.

Marcel Hirscher im Rallye-Auto

Knapp 20 Jahre seines Lebens ordnete Marcel Hirscher alles dem Skirennsport unter. Die Tage, an denen er seine geliebten Berge rund um seinen Salzburger Heimatort Annaberg erklimmen und genießen durfte, konnte der heute 30-Jährige an einer Hand abzählen."Ich freue mich auf die Skitouren, die mich jetzt erwarten werden", verkündete der achtfache Gesamtweltcupsieger bereits in seiner Rücktrittsrede. Dass er tatsächlich nicht auf der faulen Haut liegt und diesen Worten auch Taten folgen lässt, beweist er mit seinen Schnappschüssen auf Instagram.Seit Anfang Februar verwöhnt Hirscher seine 612.000 Abonnenten auf Instagram beinahe wöchentlich mit spektakulären Bildern, die ihn inmitten der einzigartigen Berglandschaft Österreichs zeigen."Es ist unglaublich schön hier in den Bergen", schreibt der siebenfache Weltmeister, der selbstverständlich zu Fuß die Gipfel stürmt. Ein bisschen Kondi-Training schadet schließlich auch in der wohlverdienten (Renn-)Ski-Pension nicht...