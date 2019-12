Gladbach feiert Keeper mit schrägem Klopapier-Clip

Goalie Yann Sommer rettete gegen Bayern München auf der Torlinie. Nun feiert ihn Gladbach mit einem ungewöhnlichen Video.

"The Finger of God" – Gladbach kann offenbar nicht genug von seinem Goalie Yann Sommer kriegen. So feiert der Bundesligist mit einem Video das Fingerspitzengefühl von ihrem Keeper im Topspiel gegen Bayern München (2:1).Der Schweizer Nationalspieler hatte am Samstag in der 27. Minute nach einem Schuss von Bayerns Joshua Kimmich mit dem linken Mittelfinger gerade noch verhindert, dass der Ball zum 0:1 die Torlinie überquert.Im schrägen Video hilft der rettende Mittelfinger des 30-Jährigen bei kleinen Alltagsproblemen aus.