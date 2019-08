Glasner gewinnt Debüt gegen Kainz-Klub Köln

Ein Einstand nach Maß für Oliver Glasner. Der neue Wolfsburg-Coach gewann sein Bundesliga-Debüt gegen Aufsteiger Köln mit Florian Kainz mit 2:1. Bayer Leverkusen setzte sich in einem Tor-Spektakel gegen Aufsteiger Paderborn mit 3:2 durch. Fortuna Düsseldorf gelang mit einem 3:1-Auswärtssieg in Bremen die Sensation.

Leverkusen-Sieg im Tor-Spektakel

Düsseldorf siegt in Bremen

Später Freiburg-Erfolg

Maximilian Arnold hatte die "Wölfe" mit ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager in der Startformation in der 16. Minute in Front gebracht. Unter kräftiger Mithilfe von Kainz, der den Ball unglücklich für Arnold aufköpfte.Wout Weghorst legte in der 60. Minute dann das 2:0 nach. Der Anschlusstreffer von Simon Terodde in der 91. Minute kam zu spät. Kainz wurde in der 70. Minute ausgewechselt.Bayer Leverkusen (mit Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic ab der 46. Minute) setzte sich in einem Tor-Spektakel gegen Aufsteiger Parndorf mit 3:2 durch. Leon Bailey (10.), und Kai Havertz (19.) hatten die "Werkself" zwei Mal in Front gebracht, Sven Michel (15.) und Streli Mamba (25.) zwei Mal ausgeglichen. Dem dritten Leverkusen-Treffer durch Kevin Volland (69.) hatten die Paderborner dann nichts entgegenzusetzen.Die größte Sensation des ersten Spieltags gelang Fortuna Düsseldorf (mit Markus Suttner) mit einem 3:1-Auswärtserfolg bei Werder Bremen (mit Marco Friedl). Rouwen Hennings (36.), Kenan Karaman (52.) und Kaan Ayhan (64.) trafen für die Fortunen. Johannes Eggestein hatte in der 47. Minute ausgeglichen.Freiburg feierte mit Philipp Lienhart einen späten 3:0-Erfolg über Mainz (mit Karim Onisiwo). Lucas Höler (81.), Jonahan Schmid (84.) und Gian-Luca Waldschmidt aus einem Elfmeter (87.) trafen für die Freiburger.(wem)