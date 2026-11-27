i Im November war es zum ersten Mal weltweit an sieben aufeinanderfolgenden Tagen um mehr als zwei Grad wärmer als im vorindustriellen Zeitalter. Foto von fred tromp auf Unsplash Alarmierender Klimarekord Globale Temperatur eine Woche lang über 2 Grad Erstmals hat die weltweite Durchschnittstemperatur sieben Tage in Folge mehr als zwei Grad über dem vorindustriellen Niveau gelegen. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 18:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Erderwärmung hat einen neuen besorgniserregenden Meilenstein erreicht. Vom 18. bis 24. November lagen die globalen Temperaturen durchgehend mehr als zwei Grad über dem Durchschnitt der vorindustriellen Zeit (1850-1900).

Besonders dramatisch: Der 23. November war weltweit sogar 2,25 Grad wärmer als der Vergleichstag - ein absoluter Rekord. Der bisherige Höchstwert vom 17. November 2023 mit 2,20 Grad wurde damit übertroffen.

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"Zum ersten Mal war es weltweit an sieben aufeinanderfolgenden Tagen um mehr als zwei Grad wärmer als im vorindustriellen Zeitalter", meldet 20 Minuten unter Berufung auf die Deutsche Presse-Agentur.

Samantha Burgess vom EU-Klimadienst Copernicus bezeichnet dies als "eindringlichen Vorgeschmack auf unsere Klimazukunft".

El Niño heizt Temperaturen zusätzlich an

Die extremen Werte werden neben der grundsätzlichen Erderwärmung durch das Klimaphänomen El Niño verstärkt. Laut der Weltwetterorganisation fällt dieser diesmal so heftig aus wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen.

Das ursprüngliche Ziel der Weltgemeinschaft, die Erwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen, gilt laut einem Bericht der Vereinten Nationen als nicht mehr erreichbar. Die Marke dürfte zumindest zeitweise gerissen werden.

Appell zur Reduktion der Emissionen

Burgess ruft angesichts der Rekorde zu schnellem Handeln auf: "El Niño wird kommen und wieder gehen, die zugrundeliegende Erwärmung durch Treibhausgasemissionen wird jedoch bestehen bleiben, es sei denn, wir senken diese Emissionen."