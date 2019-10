Goalie kassiert zwei Heber-Tore in 90 Sekunden

Wir haben ein ganz besonderes Schmankerl aus der zweiten japanischen Liga für euch! Tormann Hiroto Tanaka von Ehime vergaß wohl, dass er Goalie ist und wurde innerhalb von nur 90 Sekunden zwei Mal aus der gegnerischen Hälfte bezwungen.

Stellungsspiel ist wohl nicht so sein Ding! Shun Nakamura und Tatushiro Sakamoto überrissen, dass Tormann Tanaka viel zu weit vor seinem Kasten stand, in der 61. und 62. Minute erzielten die beiden praktisch dasselbe Tor aus der eigenen Hälfte.Montedio Yamagata siegte am Ende 3:0, in der Kabine gab es wohl vor allem zwischen Tormann und Trainer einiges zu besprechen.