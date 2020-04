Golferin Spiranac zeigt ihre schönsten Trick-Shots

Paige Spiranac verdient ihr Geld mit Golf. An Turnieren kann sie aktuell allerdings nicht teilnehmen. Trainiert wird trotzdem – im Wohnzimmer.

Golferin Paige Spiranac mausert sich während der Corona-Krise zu einem wahren Internet-Phänomen. Mit ihren Videos in knappen Outfits lockte sie bereits eine große Fanschar auf ihre Instagram-Seite. 2,3 Millionen Menschen folgen der 27-jährigen Amerikanerin.In ihrem jüngsten Clip zeigt Spiranac verschiedene Möglichkeiten, einen Ball im Loch zu versenken. In ihren eigenen vier Wänden, versteht sich. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. So hilft etwa Paiges Hund mit, den Putter zu halten. Oder sie spielt den Ball mit dem Rücken zum Loch durch ihre eigenen Beine. Selbst ihren Ausschnitt nimmt sie zu Hilfe."Ich liebe das Putten, weil es dabei um Gefühl und Selbstvertrauen geht", schreibt Spiranac. "Es gibt kein Richtig oder Falsch beim Griff des Schlägers. Hier ein paar meiner Lieblingsschläge, sagt mir, wenn ich einen vergessen habe."