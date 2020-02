Selena Gomez mit Schutzmaske in Chicago

Auch Selena Gomez hat Angst vor dem Corona-Virus: Auf Instagram teilte sie ein Foto von sich mit einer Atemschutzmaske.

Popstar Selena Gomez war am Wochenende mit ihrer Mutter Mandy in Chicago (USA) unterwegs. Gemeinsam besuchten sie unter anderem den Millennium Park und die CrimeCon.Auf Instagram teilte die Sängerin mehrere Fotos. Dazu schrieb sie: "Mama und ich als Touristen. Wir machen großartige Bilder". Eines davon zeigt die 27-Jährige mit einer Atemschutzmaske am Flughafen. Offenbar hat auch Gomez Angst vor dem Corona-Virus. Im Jänner war ein Paar aus Chicago , das zuvor die chinesische Stadt Wuhan besucht hatte, auf das Corona-Virus positiv getestet worden.Erst vor Kurzem postete auch Bella Hadid ein Foto von sich mit Schutzmaske im Flieger . Das Model lief zuvor auf der Fashion Week in Mailand.