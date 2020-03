06.03.2020 21:37 Graz gleicht Serie aus! 2:3-Pleite für spusu Capitals

Sondre Olden (spusu Capitals) gegen Philipp Lindner (99ers) Bild: GEPA-pictures.com

Hochspannung im EBEL-Play-off! Die spusu Vienna Capitals verloren ihr zweites Viertelfinale gegen die Graz 99ers knapp mit 2:3 in der Steiermark, vor dem nächsten Duell am Sonntag steht's also 1:1 in der Best-of-Seven-Viertelfinalserie.