Graz-Profi bei Autounfall in Serbien schwer verletzt

Schlechte Nachrichten für alle Fans von UBSC Graz. Basketball-Legionär Andrija Matic wurde bei einem Autounfall schwer verletzt.

Saison-Aus für Andrija Matic. Der 23-Jährige Serbe erlitt bei einem Autounfall in seiner Heimatstadt Belgrad schwere Verletzungen. Der Legionär von Basketball-Superligisten USBC Graz wird daher lange ausfallen, in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.Der Center war in der sieben Spieltage jungen Saison einer der Lichtblicke. Sportlich läuft es für den Tabellenachten bisher alles andere als nach Wunsch. Nur die beiden Wiener Klubs BC Vienna und die Timberwolves sind noch schlechter gestartet.Die Kleine Zeitung zitiert Michael Fuchs, Manager des Klubs, zum grotesken Unfallhergang: "Andrija hatte einen Unfall mit einem Autobus. Später kehrte er zum Unfallort zurück, um vom Wrack ein Foto zu machen und wurde dabei von einem Taxi angefahren."Wie es dem Center genau geht und welche Verletzungen er sich zugezogen hat ist nicht bekannt.Die Grazer suchen laut Manager Fuchs bis Ende November nach einem Ersatz-Mann für den 2,08 Meter großen Matic.