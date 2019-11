Gretas Halloween-Tweet nimmt Kritiker aufs Korn

Überall im Netz zeigen sich Prominente in extravaganten Halloween-Outfits. Das hat Klimaschützerin Greta Thunberg nicht nötig.

"Ich muss mich nicht verkleiden"

Es gehört mittlerweile schon fast dazu, dass sich Prominente an Halloween , vor allem auf Social Media, kostümiert präsentieren. Doch für Klimaaktivistin Greta Thunberg ist das offenbar nichts. Dennoch setzte sie zu Halloween einen Tweet ab.Auf dem schwarz-weiß gehaltenen Foto präsentiert sich Thunberg mit schaurigen Blick. Im Hintergrund ist ihr Markenzeichen, ihr berühmtes "Schulstreik-Plakat", zu sehen. Ohne Kostümierung lässt sie ihre Follower wissen:"Heute ist also Halloween. Ich feiere es nicht zu Hause, aber ich dachte ich versuch's einfach mal. Und siehe da: Um ein paar wütende Klimakrisenleugner zu erschrecken, muss ich mich nicht mal verkleiden", erlaubt sie sich einen sarkastischen Seitenhieb auf ihre Hater Der Tweet ging mittlerweile viral. Über 16.000 Retweets und 130.000 "Gefällt mir"-Angaben konnte Grete mit diesem Eintrag bisher abstauben. Was sagst du zum Tweet von Greta Thunberg? Sag es uns in den Kommentaren.