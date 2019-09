Griezmann: Mario Kart brach Eis in Barca-Kabine

Antoine Griezmann hatte bei Barca Anpassungsprobleme. Dank Mario Kart schaffte er es in eine Clique mit anderen Stars.

Videospiele brachen in Barcelona das Eis. Antoine Griezmann wechselte im Sommer für 120 Millionen Euro von Atletico zu den Katalanen. Dieser stolze Preis vergrößert den ohnehin schon mächtigen Leistungsdruck beim spanischen Meister.Mit den Verletzungen von Lionel Messi und Luis Suarez wuchs zu Saisonbeginn die Erwartungshaltung an den französischen Weltmeister. Er sollte in der Offensive liefern. In drei Liga-Auftritten gelang das ein Mal exzellent (zwei Tore, ein Assist beim Sieg gegen Betis), zwei Mal überhaupt nicht (null Scorerpunkte beim 0:1 in Bilbao und 2:2 in Osasuna).Aus Spanien ist zu vernehmen, dass Griezmann nun aber zumindest das Eis in der Kabine gebrochen hat. Sein Kumpel aus der Nationalmannschaft, Ousmane Dembele, griff ihm unter die Arme. Ausgerechnet der Skandal-Profi, der vorige Saison noch fast vom Hof gejagt wurde.Dembele riet Griezmann anscheinend, sich eine Nintendo Switch zuzulegen. Die Konsole ermögliche es dem 28-Jährigen, in die interne "Mario-Kart-Gang" einzusteigen.Sergi Roberto, Carles Aleña, Gerard Pique und Dembele duellieren sich nun mit dem Franzosen. Griezmann soll so gute Beziehungen zu seinen Kollegen aufgebaut haben.