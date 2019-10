Grizzlys kämpfen auf dem Highway, Wolf schaut zu

Eine Autofahrerin hat im kanadischen Bundesstaat British Columbia einen Kampf zwischen zwei Grizzlybären gefilmt – und das mitten auf der Straße.

"Normalerweise poste ich hier ja nichts, aber diese unglaublichen, seltenen Moment wollte ich mit euch allen teilen", schreibt Cari McGillivrays auf Facebook. Und wirklich, ihre Aufnahme ist außergewöhnlich.Auf einer Bundesstraße im kanadischen British Columbia traf die junge Frau plötzlich auf zwei Grizzly-Bären, die offenbar noch ein paar Dinge zu regeln hatten.Erst starren sich die beiden Raubtiere auf ihren Hinterläufen stehend in die Beine und knurren sich wütend an, dann bricht der Kampf aus. Die beiden Bären catchen vor den Augen der jungen Kanadierin mitten auf der StraßeWäre das nicht schon Spektakel genug, hat sich noch ein weiterer Beobachter ins Bild geschlichen. Aus der Ferne beobachtet ein Wolf den Trubel argwöhnisch.Hast du ihn in dem Video entdecken können? Schreib es uns in die Kommentare.