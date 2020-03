Gruber nach Operation: "Muss Herz noch schonen"

Vor knapp zwei Wochen musste sich der Nordische Kombinierer Bernhard Gruber einer Operation am Herzen unterziehen. So geht es dem Weltmeister von 2015 heute.

Den ganzen Winter über schleppt der nordische Kombinierer Bernhard Gruber bereits gesundheitliche Probleme mit über die Loipen. Vor wenigen Wochen erhielt er dann die Schock-Diagnose: Der 37-Jährige musste sich für eine Herz-Operation unters Messer legen, wegen einer Verengung der Herzkranzgefäße wurde ihm ein Stent eingesetzt.In einem Video auf der ÖSV-Homepage spricht Gruber erstmals öffentlich über seine OP. "Es geht mir soweit schon wieder ganz gut", erklärt der Salzburger. "Ich muss mein Herz aber noch schonen." Sport sieht für ihn im Moment noch so aus: "Ich schaue, dass ich ums Haus gehe und steige Treppen. In der Früh mache ich sogar schon eine leichte Einheit auf dem Laufband. Aber der Puls soll nicht höher raufkommen als 80 Schläge."Sein Dank gilt dem Personal im Krankenhaus Schwarzach – nicht nur wegen ihrer Arbeit bei seinem Eingriff sondern für ihren Einsatz in der Corona-Krise. "Unglaublich, was die leisten. Die vollbringen Unmenschliches." Gruber selbst hat in der Heimisolation die Hausarbeit für sich entdeckt. "Ich tue gern Staubsaugen – den Abwasch mache ich dafür nicht so gerne."