i Das Symbol gibt wichtige Hinweise in Sachen Datenschutz. (Symbolfoto) iStock/Karlis Dambrans Smartphone-Tipp Grüner Punkt am Handy? Das musst du wissen Kleine Punkte in der Statusleiste deines Handys können ein Warnsignal sein. Das steckt dahinter. Von Heute Life 12.10.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hast du dich schon einmal gefragt, was der kleine grüne oder orange Punkt in der Statusleiste deines Smartphones bedeutet? Die Farbe hängt davon ab, ob du ein Android- oder ein Apple-Gerät nutzt. In beiden Fällen gibt das Symbol aber wichtige Hinweise in Sachen Datenschutz.

Bei Android-Geräten ab Version 12 erscheint ein grüner Punkt, wenn eine App gerade die Kamera oder das Mikrofon verwendet. Welche App genau darauf zugreift, siehst du, wenn du die Statusleiste herunterziehst und auf den Punkt tippst.

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Der grüne Punkt ist aber nicht immer ein Grund zur Sorge, heißt es auf Utopia.de. Bestimmte Funktionen wie Telefonieren, Sprachnachrichten oder Fotografieren benötigen schließlich Zugriff auf die Kamera oder das Mikrofon. Manchmal bleibt der Punkt auch noch kurz sichtbar, nachdem du die entsprechende App geschlossen hast.

Das bedeuten die Punkte beim iPhone

Bei iPhones ab iOS 14 kann ein oranger Punkt erscheinen, wenn das Mikrofon aktiv ist, oder ein grüner Punkt, wenn die Kamera verwendet wird. Im Kontrollzentrum kannst du unter Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit nachschauen, welche Apps welche Berechtigungen haben.

Wann du genauer hinschauen solltest

Verdächtig wird es, wenn der Punkt erscheint, obwohl du gerade keine Funktion nutzt, die auf die Kamera oder das Mikrofon zugreift. Dann könnte eine App im Hintergrund ungewollt darauf zugreifen – im schlimmsten Fall durch Spyware, die sich eingeschlichen hat.

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In solchen Fällen solltest du die App-Berechtigungen überprüfen. Bei Android findest du diese unter Einstellungen > Datenschutz > App-Berechtigungen. Dort kannst du kontrollieren und festlegen, welche Anwendungen deine Kamera oder dein Mikrofon verwenden dürfen.