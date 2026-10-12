Grüner Punkt am Handy? Das musst du wissen

Hast du dich schon einmal gefragt, was der kleine grüne oder orange Punkt in der Statusleiste deines Smartphones bedeutet? Die Farbe hängt davon ab, ob du ein Android- oder ein Apple-Gerät nutzt. In beiden Fällen gibt das Symbol aber wichtige Hinweise in Sachen Datenschutz.
Bei Android-Geräten ab Version 12 erscheint ein grüner Punkt, wenn eine App gerade die Kamera oder das Mikrofon verwendet. Welche App genau darauf zugreift, siehst du, wenn du die Statusleiste herunterziehst und auf den Punkt tippst.
Der grüne Punkt ist aber nicht immer ein Grund zur Sorge, heißt es auf Utopia.de. Bestimmte Funktionen wie Telefonieren, Sprachnachrichten oder Fotografieren benötigen schließlich Zugriff auf die Kamera oder das Mikrofon. Manchmal bleibt der Punkt auch noch kurz sichtbar, nachdem du die entsprechende App geschlossen hast.
Bei iPhones ab iOS 14 kann ein oranger Punkt erscheinen, wenn das Mikrofon aktiv ist, oder ein grüner Punkt, wenn die Kamera verwendet wird. Im Kontrollzentrum kannst du unter Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit nachschauen, welche Apps welche Berechtigungen haben.
Verdächtig wird es, wenn der Punkt erscheint, obwohl du gerade keine Funktion nutzt, die auf die Kamera oder das Mikrofon zugreift. Dann könnte eine App im Hintergrund ungewollt darauf zugreifen – im schlimmsten Fall durch Spyware, die sich eingeschlichen hat.
In solchen Fällen solltest du die App-Berechtigungen überprüfen. Bei Android findest du diese unter Einstellungen > Datenschutz > App-Berechtigungen. Dort kannst du kontrollieren und festlegen, welche Anwendungen deine Kamera oder dein Mikrofon verwenden dürfen.