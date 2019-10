Guardiola wittert Liga-Verschwörung gegen City

Pep Guardiola ist sauer! Der Coach von Manchester City wittert eine Verschwörung der Premier League gegen seinen Klub und kritisiert das Programm nach Weihnachten.

"Vielleicht sind die TV-Sender ja Fans von anderen Klubs. Aber seitdem ich hier bin ist es immer dasselbe. Die TV-Sender sind die Bosse. Es geht nicht um uns", witterte der 48-jährige Katalane eine Verschwörung zugunsten des FC Liverpool.Der Grund dafür sind die Match-Ansetzungen nach Weihnachten. Das ohnehin schon straffe Programm nach den Feiertagen wird für den englischen Meister besonders anstrengend.City muss am 27. Dezember (20.45 Uhr) in Wolverhampton ran, empfängt dann am 29. Dezember (19 Uhr) Sheffield. Zwei Spiele in nur 46 Stunden – ein echter Fußball-Marathon."Ich mache mir echte Sorgen um die Spieler. Ja, es ist ein Geschäft. Die Leute kümmern sich nicht um die Spieler. Der ist verletzt? Ok, kommt der nächste", so der Spanier hämisch über die stressigste Phase der Saison.Liga-Rivale Liverpool spielt am 26. Dezember (21 Uhr) in Leicester, dann am 29. Dezember (17.30 Uhr) gegen Wolverhampton. Trotzdem sieht sich "Reds"-Coach Jürgen Klopp nicht im Vorteil, schließlich muss der amtierende Champions-League-Sieger zur Klub-WM nach Katar. "Wir schaffen das irgendwie, weil wir müssen."So müssen auch die "Skyblues", die von Klopp Unterstützung erhalten. "Zwei Spiele in 46 Stunden sollte es nicht geben."