Haaland auf den Spuren von Messi und Pogba

Erling Braut Haaland spielt die Saison seines Lebens! Der norwegische Salzburg-Youngster hält bei 18 Saison-Toren. Nun winkt ein internationaler Award.

Um diesen Spieler beneidet Salzburg ganz Europa! Erling Braut Haaland, der derzeit an einem Bluterguss laboriert, netzt wie am Fließband. In der Liga, im Cup – und in der Champions League. 18 Treffer erzielte der 19-Jährige in elf Partien.Klubs wie Liverpool und Real Madrid zeigen bereits Interesse am 1,94 Meter großen Stürmer, der bei den "Bullen" bis 2023 unter Vertrag steht.Fakt ist: Haaland wird teuer, richtig teuer. Vor allem, sollte er den prestigeträchtigen Golden Boy Award gewinnen. Der Norweger ist neben 19 anderen Talenten nominiert.Die internationale Auszeichnung wird seit 2003 an den besten Jungstar vergeben. Der Preis wurde von der italienischen Zeitung "Tuttosport" ins Leben gerufen, heuer wird er am 16. Dezember in Turin vergeben.Prominente Preisträger: Lionel Messi, Wayne Rooney, Mario Götze, Paul Pogba und Kylian Mbappe. Im Vorjahr triumphierte Matthijs de Ligt.Freilich: Die Konkurrenz für Haaland ist groß. Eine Liste aller in diesem Jahr Nominierten finden Sie hier: