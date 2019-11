Haaland bester Teenie in Geschichte der Königsliga

Erling Haaland ist der erste Teenager in der Geschichte der Champions League, der in seinen ersten fünf Einsätzen traf.

Erling Haaland kam beim 4:1-Sieg seiner Salzburger in Genk nur von der Bank, sollte von Trainer Jesse Marsch eine halbe Stunde Spielzeit bekommen. Sein erster, eigentlich lupenreiner Treffer wurde ihm vom Schiedsrichter-Team aus unersichtlichen Gründen regelrecht gestohlen. Beim Tor zum vermeintlichen 4:0 stand Haaland weder im Abseits, noch foulte er, nahm auch nicht die Hand zur Hilfe. Eine Erklärung für die Entscheidung gab es nicht.Der unglaubliche Torhunger kam zum Ausdruck. Jeder der rund 17.000 Zuschauer spürte, dass der Norweger nicht aufgeben würde, ehe ihm sein Treffer gelingt. Auch nicht nach dem Ehrentor der Hausherren in Minute 85. Nur zwei Minuten später jubelte Haaland über den Endstand. Dieses Mal ohne Veto der Referees.Damit stellte Haaland einen neuen Champions-League-Rekord auf. Der 19-Jährige ist der erste Teenager mit Toren in seinen ersten fünf Einsätzen.Im Finale um das Achtelfinale, dem Heimspiel gegen Liverpool in zwei Wochen, könnte Haaland mit einem Treffer den Rekord von Cristiano Ronaldo einstellen. Der Superstar (34) ist der einzige Spieler, der in einer Saison in allen sechs Gruppenspielen traf.