Haaland: "Irgendwer muss ja Ibrahimovic ersetzen"

Erling Braut Haaland hat sich mit einem Dreierpack bei Salzburgs Champions-League-Debüt gegen Genk (6:2) ins Rampenlicht geschossen. Der erst 19-jährige Norweger hat noch ganz viel vor.

Den Bullen steht das absolute Highlight bevor: Salzburg gastiert am Mittwoch (21 Uhr) in der "Königsklasse" beim Titelverteidiger Liverpool an der legendären Anfield Road.Für den erst 19-jährigen Haaland ein besonderes Spiel. Und die nächste Chance, ganz groß aufzutrumpfen. "Auf der Welt gibt es kein besseres Team als Liverpool. Aber wir haben schon eine Chance, wir müssen aber so gut spielen, wie noch nie", glaubt der norwegische Knipser beiHaaland wird auf dem Feld auf Virgil van Dijk treffen. Der Niederländer ist Europas Fußballer des Jahres, wurde bei der Weltfußballerwahl hinter Lionel Messi Zweiter. "Man kann an Dingen feilen, die ihn vielleicht austricksen oder aus dem Spiel nehmen", ist der Goalgetter überzeugt.So kann dann die Sensation möglich sein und Österreichs Meister der K.o.-Phase einen Schritt näher kommen. "Auch Napoli hat ein starkes Team, aber zu Hause haben wir sie im vergangenen Jahr geschlagen. Alles ist möglich, auch wenn es eine richtig harte Gruppe ist", so Haaland über die Aufstiegschancen. Dafür braucht es Tore von Haaland.Dass der 1,94-Meter-Hüne mit Schweden-Bomber Zlatan Ibrahimovic verglichen wird, ist kein Zufall. Auch Haaland selbst bezeichnet den mittlerweile 37-Jährigen als Vorbild. "Er ist mein größtes Idol. Die Art und Weise, wie er sich hochgearbeitet hat und noch heute spielt, beeindruckt mich."Doch die Wachablöse steht unmittelbar bevor. "Er ist ja Skandinavier. Irgendwer muss ihn ja mal ersetzen", schmunzelt Haaland.