Haaland nach Triple-Pack: "Ich war gar nicht gut!"

Erling Haaland erzielte beim 3:0 von Red Bull Salzburg beim Wolfsberger AC alle Tore. Nach den Saisontreffern 24, 25, 26 meinte er: "Heute war ich gar nicht so gut."

Zwölf Siegen in den ersten 14 Saisonspielen: Das gab es in der heimischen Fußball-Bundesliga noch nie. Red Bull Salzburg stellte diesen Rekord beim 3:0 gegen den WAC auf. Trotzdem beträgt der Vorsprung der Salzburger auf den LASK nur drei Punkte.Noch enger könnte es nach der Punkteteilung nach 22 Runden werden. "Im Play-off wird es sicher eine enge Situation, deshalb ist jedes Spiel enorm wichtig", sagt Salzburg-Coach Jesse Marsch.Mann des Abends bei Sieg gegen den WAC war – wieder einmal – Erling Haaland. Wenige Tage nachdem der Marktwert des 19-jährigen Norwegers auf 30 Millionen Euro erhöht wurde, schnürte er einen Triple-Pack.Richtig glänzen musste er dabei nicht. Der erste Treffer war eigentlich ein Eigentor von Benno Schmitz, bei den weiteren beiden Treffern wurde er von Patson Daka mustergültig bedient und musste nur noch vollenden. "Heute war ich gar nicht so gut. Ich habe zwar die Tore gemacht, aber andere Spieler waren besser, das war wichtig für uns", sagte Haaland im Sky-Interview.Salzburgs Torbilanz von 82 Treffern in 21 Pflichtspielen unter Trainer Marsch ist imposant. Alleine 26 Tore gingen auf das Konto von Haaland.