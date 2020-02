Haaland sprintete knapp an Weltrekord vorbei

Erling Haaland beeindruckte gegen Paris Saint-Germain nicht nur mit seinen zwei Toren. Im Champions-League-Achtelfinale setzte der 19-Jährige zu einem unglaublichen Sprint an.

Der Norweger klärte im eigenen Strafraum per Kopf, nahm seine Beine in die Hand und tankte sich in Richtung gegnerischer Hälfte.Mit unglaublichen 6,64 Sekunden sprintete Haaland über 60 Meter - mit dieser Zeit wäre er bei der Leichtathletik-Spitze voll dabei. 6,64 Sekunden hätten bei der Indoor-WM 2018 für die Qualifikation für das Finale der besten Acht über 60 Meter gereicht.Der Weltrekord liegt übrigens bei 6,34 Sekunden - viel fehlte darauf also nicht!Auch auf dem Platz eilt Haaland von Rekord zu Rekord, in seinen erst 395 Minuten traf er schon zehn Mal für Borussia Dortmund - auch beim 2:1 gegen PSG glänzte der 19-Jährige mit einem Doppelpack.