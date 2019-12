Haaland tourte quer durch Deutschland

Salzburg-Juwel Erling Braut Haaland ist in Europa heiß begehrt. Ein Winter-Abgang deutet sich an. Am Mittwoch schaute er bei möglichen Kandidaten vorbei.

Acht Tore in der Champions League, 16 in der Meisterschaft, vier im ÖFB-Cup – Erling Braut Haaland gelang in dieser Saison bei Salzburg der Durchbruch.Längst ist halb Europa hinter dem 19-jährigen Norweger her. Um die richtige Entscheidung zu treffen, schnappte sich der 1,94 Meter große Hüne Star-Manager Mino Raiola, der unter anderen Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba und Romelu Lukaku zu seinen Klienten zählt.Fakt ist: Salzburg wird bei einem Verkauf von Haaland gut verdienen. Der Linksfuß hat einen bis 2023 gültigen Vertrag. Gerüchte besagen, dass ihm eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 30 Millionen Euro erlaubt, vorzeitig zu wechseln.Die Vorzeichen verdichten sich, dass er bereits im Winter den nächsten Schritt wagt. Mehrere Medien berichteten am Mittwoch, dass Haaland in Dortmund gesichtet wurde. Er sei an Bord einer gecharterten Cessna 680 gewesen.Die Flugdaten jener Maschine verraten jedoch, dass er auch in Leipzig war. Und zwar mit Berater Raiola.Die Route im Detail: Um 8.24 Uhr verließ die Cessna ihren Heimatflughafen Hannover, düste nach Nizza. Dort stieg Haaland-Berater Raiola ein, der gleich ums Eck in Monte Carlo haust.Der Jet, der neun Personen Platz bietet, landete um 12.08 Uhr in Salzburg, um Haaland abzuholen. Von dort ging es volley nach Leipzig. Zweieinhalb Stunden später, genau genommen um 15.53 Uhr, ging die Reise weiter nach Dortmund. Am späten Nachmittag jettete der Tross zurück nach Salzburg. Haaland stieg aus, Raiola flog um 20.06 Uhr weiter nach Nizza, wo er um 21.17 Uhr landete.Freilich: Stichhaltige Beweise, wer tatsächlich an Bord der Cessna 680 waren, liegen nicht vor.Am Donnerstag erschien Haaland jedenfalls im Red-Bull-Trainingszentrum in Taxham, um sich behandeln zu lassen. Nach wie vor ist der Superstürmer nicht zu 100 Prozent fit.Am Samstag ist Salzburg in Hartberg zu Gast. Es könnte der letzte Auftritt von Haaland im "Bullen"-Dress werden.