Hamilton fühlt ohne Fans "eine große Leere"

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton sehnt sich nach dem Start der Formel-1-Saison. Der Brite freut sich schon auf sein Auto, allerdings sind die Geisterrennen für ihn ein großer Wermutstropfen.

"Es wird schon ein Gefühl von großer Leere sein, die Fans machen ein Rennen aus", erklärt der 35-Jährige in einem Video-Interview mit seinem Team Mercedes.Aber: "Rennfahren ist Rennfahren! Keiner von uns hatte bisher die Gelegenheit, das Potenzial unserer neuen Autos auszuschöpfen. Darauf freue ich mich wirklich sehr!"Nicht nur Hamilton selbst vermisst den Sport: "Ich bekomme viele Nachrichten von Menschen aus aller Welt, die darunter leiden, dass sie keinen Sport sehen können. Das zeigt, wie bedeutend der Sport im Leben der Menschen ist. Er bringt uns alle zusammen, ist aufregend und mitreißend."Die Corona-Pause nutzte Hamilton für Fitnesstraining und seine Familie: "Es ist auf eine gewisse Art auch ein Segen. Man würdigt die Dinge mehr, die man liebt. Ich fühle jetzt mehr Energie, mehr Inspiration und mehr Entschlossenheit!"Am 5. Juli darf Hamilton in Spielberg wieder in seinen Silberpfeil steigen.