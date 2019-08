Hamilton watscht nach Ungarn-Sieg Rosberg ab

Lewis Hamilton hat Ärger mit seinem Ex-Teamkollegen! Nach dem Sieg am Hungaroring geht der Brite mit Nico Rosberg auf Konfrontations-Kurs.

Sie waren einst "Silber-Feinde" – und sind jetzt auf jeden Fall auch noch nicht die besten Freunde. Lewis Hamilton und sein früherer Mercedes-Teamkollege Nico Rosberg haben mal wieder Ärger. Grund sind Äußerungen des Deutschen nach dem Rennen am Hungaroring.Dort hatte Hamilton eine starke Leistung gezeigt, den lange führenden Pole-Setter Max Verstappen im Red Bull drei Runden vor Schluss noch abgefangen. Dennoch übte Formel-1-Experte Rosberg Kritik an Hamilton, genauer gesagt an seinen Leistungen im Qualifying. "Möglicherweise sieht man an den Ergebnissen von Lewis dieses Jahr im Qualifying, dass er von seinen natürlichen Fähigkeiten schon etwas nachlässt", schrieb Rosberg in seinem Blog.Hintergrund: Verstappen hatte am Hungaroring erstmals in seiner Karriere die Pole-Position geholt. Im internen Qualifying-Duell der Mercedes-Piloten führt Hamilton gegen Valtteri Bottas nur knapp mit 7:5. Rosberg meint: "Bottas ist genauso gut wie Lewis dieses Jahr, insgesamt womöglich sogar ein kleines bisschen besser. Vielleicht sieht man da seine körperlichen Leistungen etwas nachlassen, aber Lewis hat einfach eimerweise Erfahrung, die ihn immer noch zu einer absoluten Waffe machen."In Budapest wurde Hamilton auf diese Äußerungen angesprochen. Er reagiert scharf: "Ich fühle mich so fit wie noch nie. Es gibt Menschen, die weniger Erfolg haben und meinen dann kleinreden wollen. Aber ich habe mal ein Buch gelesen: Wenn Leute schlecht reden, soll man es nicht persönlich nehmen, denn eigentlich meinen sie sich selbst. Ich habe den Blog noch nie gesehen, er hat keinerlei Einfluss auf mein Leben. Ob er mit seiner Einschätzung Recht hat oder nicht, interessiert mich wirklich nicht." Dicke Freunde werden die beiden auch abseits der Strecke wohl nicht mehr. (red)