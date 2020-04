Handball-Herren fix für die WM 2021 qualifiziert

Die Handball-Welt steht still – und das noch für längere Zeit. Am Freitag wurde die WM-Quali der Herren abgebrochen. Österreich profitiert davon.

"Platz lieber sportlich erkämpft"

Die Coronavirus-Pandemie sorgt für eine weitere Absage in der Sportwelt. Am Freitag entschied die Europäische Handball Föderation (EHF), dass alle laufenden Qualifikationen abgebrochen werden, also auch der Kampf um WM-Tickets.Für Österreichs Herren keine schlechte Nachricht, denn somit sind Nikola Bilyk und Co. fix bei der Endrunde, die im Jänner 2021 in Ägypten steigt, dabei.Der Grund: Die beiden Quali-Play-off-Partien gegen die Niederlande entfallen, Österreich erhält als das bei der EM 2020 besser gereihte Team den Vorzug. Zu Erinnerung: Die ÖHB-Truppe errang in der Wiener Stadthalle Rang acht.Teamchef Ales Pajovic in einer ersten Reaktion: