Handy geladen: Mitarbeiter legt Videobeweis lahm

Der Videobeweis sorgt im Fußball für so manchen Gesprächsstoff. Doch bei einer Begegnung in Saudi-Arabien streikte die Technik komplett. Aus einem mehr als kuriosen Grund.

Während der Begegnung zwischen Al-Nassr und Al-Fateh war am Dienstag plötzlich "Video-Assistant-Review (VAR)" aus zunächst unerklärlichen Gründen ausgefallen.Später stellte sich dann der Grund für die technische Panne heraus: Schuld am Ausfall war ein leerer Handy-Akku. Ein Mitarbeiter im Stadion hatte kurzerhand ein Gerät ausgesteckt, um sein Handy aufzuladen. Doch damit kappte der Mitarbeiter die Stromversorgung für den Videobeweis.Davon unbeeindruckt hatte Al-Nassr das Spiel mit 1:0 für sich entschieden. Firas Al-Buraikan hatte die Gastgeber aus Riad in der 49. Minute in Front geschossen.