Handy-Spielen in Kabine – Ärger für Ex-Hütter-Star

Die Fans des AC Milan sind sauer auf Ante Rebic! Grund ist eine TV-Szene, die den früheren Frankfurt-Spieler mit dem Handy in der Kabine zeigt.

Nach seinem Wechsel von Adi Hütters Eintracht in die Serie A hat es Ante Rebic nicht leicht. Für den AC Milan brachte er es in der Serie A bisher erst auf sieben Einsätze, ein Tor oder Assist ist ihm bisher noch nicht gelungen. Das schlägt sich wohl auf die Laune, doch nun hat er ein weiteres Problem – mit den eigenen Fans.Grund dafür ist eine TV-Szene. Vor dem Duell mit Napoli (1:1) filmte Sky Italia in der Kabine. Dabei ist Rebic zu sehen, wie er gelangweilt auf seinem Smartphone herumtippt. Übrigens sind auch die Teamkollegen Franck Kessie und Lucas Biglia eifrig mit dem Handy beschäftigt.Das kommt bei den Fans nicht gut an. In den sozialen Medien beschweren sie sich über mangelnde Professionalität. Selbst der Hinweis, dass die Szene eine Stunde vor Matchbeginn aufgezeichnet wurde, beruhigte die Gemüter nicht. Vielleicht auch deswegen, weil Rebic gegen Napoli nicht glänzen konnte. Er stand in der Startformation, wurde zur Pause nach einer enttäuschenden Leistung ausgewechselt.