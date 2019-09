Harnik wechselt zu Klub in seiner Geburtstadt

Martin Harnik Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Ex-Teamspieler Martin Harnik wechselt von Bremen zum HSV. Der Last-Minute-Transferdeal im Detail.

Am Montag schließt das Transferfenster in Deutschland. Martin Harnik wird einen Last-Minute-Wechsel von Werder Bremen zum Hamburger SV machen.



Laut "Bild" wird der Stürmer, der in Bremen am Abstellgleis stand, für die laufende Saison ausgeliehen. Der HSV übernimmt mit 1 Million Euro die Hälfte des Gehaltes von Harnik in Bremen.



Sollte der HSV aufsteigen, gibt es eine verpflichtende Kaufoption für die Hamburger. Ablöse dann: rund 1 Million Euro. Harnik wurde in Hamburg geboren, er spielte 13 Jahre beim SC Vier- und Marschlande, bevor er 2006 das erste Mal zu Werder wechselte. Seit 2018 war der Österreicher wieder in Bremen, kam aber nur noch sporadisch zum Einsatz. (mh)